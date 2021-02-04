04 Şubat 2021, Perşembe

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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

Ara transferde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray, çalışmalarına iç transferde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Marcao'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. İşte Cimbom'un Brezilyalı yıldız için belirlediği serbest kalma bedeli... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 06:11
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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak.

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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

Ücretinin 1.5 milyon Euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon Euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

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Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor! Serbest kalma bedeli...

24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro'luk teklif gelmişti.

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