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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos’tan son hamle! Aslan’a genç golcü

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos'tan son hamle! Aslan'a genç golcü

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın golcü transferine odaklandığı bilinirken, mevcut başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos, sürpriz bir ismi önerdi. İşte o isim ve transfere dair ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 22.05.2022- 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 06:39
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos’tan son hamle! Aslan’a genç golcü

Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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