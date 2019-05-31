Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi... Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Vedat Muriç'e talip oldu. Galatasaray yönetimi, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





