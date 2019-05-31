31 Mayıs 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi... Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Vedat Muriç'e talip oldu. Galatasaray yönetimi, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 09:30
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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Kadrosunda radikal değişiklikler yapması beklenen iki ezeli rakibin tek amacı mutlak şampiyonluk.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki takım, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'nin transferi için uzun süredir uğraştığı, oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve kulübüyle söz kestiği Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılılar, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu.

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