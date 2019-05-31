31 Mayıs 2019, Cuma
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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti
Galatasaray'da Fatih Terim, Dijon'da başarılı bir performansa imza atan yıldız oyuncunun ismini yönetime verdi. Bu transfer için 6 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran sarı-kırmızılı yöneticiler görüşmeleri başlattı.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:45
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