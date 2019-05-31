31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

Galatasaray'da Fatih Terim, Dijon'da başarılı bir performansa imza atan yıldız oyuncunun ismini yönetime verdi. Bu transfer için 6 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran sarı-kırmızılı yöneticiler görüşmeleri başlattı.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:45
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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

Galatasaray'da bir taraftan çifte kupalı şampiyonluk kutlamaları sürerken diğer taraftan da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.

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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

Yeni sezonda iyi bir 10 numara transferi için çalışmalarımı sürdüren sarı-kırmızılar Belhanda gibi Kuzey Afrikalı olan ve Fransa'da başarılı işlere imza atan çok yönlü hücum oyuncusu Naim Sliti'yi gündemine aldı.

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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

Fransa liginde Dijon formasıyla 40 maçta 8 gol atıp, 10 asist yapan Tunuslu 10 numaranın bu başarılı performansına rağmen kulübü, 2. Lig'e düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

GÖZLER DİJON'A ÇEVRİLDİ

Belhanda'ya Suudi Arabistan takımlarından gelen cazip tekliflerin ardından arayışlara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in listesine giren Naim Sliti'nin Dijon'daki geleceğinin netleşmesini bekliyor.

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Cimbom'a yeni 10 numara: Naim Sliti

Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı Dijon'un küme düşmesi halinde bu transfere nokta konulacağı iddia edildi.

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