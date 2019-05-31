31 Mayıs 2019, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da gündem yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan'ın transferde önceliklerinden birisi de forvet bölgesi. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak istenen performansı veremeyen Mbaye Diagne'yi uygun teklif gelmesi halinde satacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon golcüsü belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 11:08
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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

Ocak ayında hem Diagne, hem de Mitroglou'nu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer sezonunda santrfora takviye yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ligin bitmesinden kısa bir süre sonra bu soru yanıtını buldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

Ligi ve kupayı kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattının zenginleştirilmesini istedi. İşte Galatasaray'ın 'forvet' planı...

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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

UYGUN GOLCÜ İÇİN DÖRT KOLDAN ARAYIŞ

Teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde santrfora takviye yapılmasına karar verirken, scout ekibi ile yaptığı toplantıda, Diagne'nin, fazla uygulayamadığı 'koşan, basan, önde pres yapan, hareketli, son vuruşları iyi olan bir golcü' istedi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

Scout ekibi de Terim'in istediği özelliklere sahip golcü alınması için oyuncu taramasına başladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak

Terim, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda mücadele edileceği için gol yollarında sıkıntı yaşanmaması adına santrfor takviyesini listenin en üst sıralarına yazarken, bu kez Diagne ile Mitroglou ile ilgili planlar merak konusu oldu.

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