31 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü ortaya çıktı! Yeni sezona damga vuracak
Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da gündem yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan'ın transferde önceliklerinden birisi de forvet bölgesi. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak istenen performansı veremeyen Mbaye Diagne'yi uygun teklif gelmesi halinde satacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon golcüsü belli oldu.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 11:08
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