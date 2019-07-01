01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılıların ilgilendiği oyuncu için ''Henüz hiçbir takımdan teklif almadık'' diye konuşmuştu. Deniz Türüç'ün adı bir dönem Fenerbahçe ile de geçmişti. Milli futbolcu transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

Giriş Tarihi: 01.07.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 22:26
  • 1
  • 15
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Transferin gözde ismi Deniz Türüç ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 15
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Milli futbolcunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti.

  • 3
  • 15
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Vedat Muriç transferi ile Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren sarı-kırmızılıların Deniz Türüç transferinde nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu.

  • 4
  • 15
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Kayserispor Başkanı Erol Bedir transfer ile ilgili olarak, ''Transfer teklifi aldığımız doğru değil, henüz bir teklif almadık'' demişti.

  • 5
  • 15
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Galatasaray...

Deniz Türüç bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör