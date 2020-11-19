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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

Yaz transfer döneminde istediği orta saha transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray, Barcelona'da forma şansı bulamayan genç yıldızı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar genç ismi kadrosuna katmak isterken, bu transfer için dev bir rakip de devreye girdi. İşte o isim ve transferdeki tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 06:13
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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Yönetim kurulu, seçim kararı alsa da transferde geri düşmemek için teknik direktör Fatih Terim'in işaret ettiği oyuncuları alabilmek için temaslarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediğini bildirmişti. Terim, Brezilyalı ön libero ile önemli bir açığı kapatmanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

HANGİ TAKIMI TERCİH EDECEK?

Ancak Galatasaray'ın Fernandes'e talip olmasının ardından Yunanistan'dan sürpriz bir haber geldi. Panathiakos'un da 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ve Galatasaray'a rakip olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

İki takım arasında büyük bir rekabet yaşanırken sarı-kırmızılı ekibin, öne geçebilmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi. Barca'ya büyük umutlarla transfer olan ancak şans bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen Matheus Fernandes'in kimi tercih edeceği İspanya'da da büyük merak konusu olmuş durumda...

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Genç yıldız değere bindi

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Fernandes, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak Barça'da kadroya dahi girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği belirtiliyor. Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın bol yıldızlı kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.

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