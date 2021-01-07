Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği milli futbolcu için girişimlerini sürdürürken, Cimbom'un İrfan Can için yaptığı iki farklı takas teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 16:08 ABONE OL