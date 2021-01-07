07 Ocak 2021, Perşembe
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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği milli futbolcu için girişimlerini sürdürürken, Cimbom'un İrfan Can için yaptığı iki farklı takas teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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