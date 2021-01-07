07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda görmek istediği milli futbolcu için girişimlerini sürdürürken, Cimbom'un İrfan Can için yaptığı iki farklı takas teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 16:08
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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, birkaç bölgeye yapacağı transferle kadrosunu güçlendirmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci oldu.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için gözünü kararttı, operasyona başladı.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Fanatik'in haberine göre; teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için hem ilk 11'deki oyuncularını gözden çıkaran hem de kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, iki farklı teklif paketi hazırladı.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Dev takas teklifi ortaya çıktı

Bunlardan ilki, Diagne, Emre Akbaba + 2 milyon Euro'ydu. Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme ve pazarlık gerçekleşti.

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