06 Ocak 2021, Çarşamba

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Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 4-3 kaybedilen karşılaşmanın ardından gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Cimbom'un 5 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:44
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Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor yenilgisinin ardından merakla beklenen ocak ayı operasyonu resmen başladı.

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Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Cimbom, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırken rakibine tam 17 yıl sonra boyun eğdi. Süper Lig'de 2003'ten bu yana Galatasaray karşısında kazanamayan Konyaspor, tam 27 maç sonra galibiyet geldi.

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Fatih Terim Konyaspor maç�� sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

3 BÜYÜKLERE GEÇİT VERMEDİ
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Galatasaray'a da geçit vermedi.

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Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

BU SEZON İLK KEZ 4 GOL YEDİ
Süper Lig'de bu sezon 4 gol yediği maç bulunmayan Galatasaray, bu istatistiğine Konyaspor karşında son verdi. Son olarak Temmuz 2020'deki Alanyaspor maçında (1-4) kalesinde 4 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, Konya mücadelesinde kalesinde 4 gol birden gördü.

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Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

İŞTE AYRILACAK İSİMLER...
Galatasaray'da Konyaspor maçının ardından beklenen ocak ayı operasyonu başladı. İşte Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen oyuncular...

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