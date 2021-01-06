Fatih Terim Konyaspor maçı sonrası biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 ayrılık birden

BU SEZON İLK KEZ 4 GOL YEDİ

Süper Lig'de bu sezon 4 gol yediği maç bulunmayan Galatasaray, bu istatistiğine Konyaspor karşında son verdi. Son olarak Temmuz 2020'deki Alanyaspor maçında (1-4) kalesinde 4 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, Konya mücadelesinde kalesinde 4 gol birden gördü.