02 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da gündem forvet transferi. Radamel Falcao transferini bitirmek için bütün imkanlarını zorlayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi yapmayı daha planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 19:41
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Yılan hikayesine dönen Emre Mor transferinde mutlu sona ulaşam Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Sarı-kırmızılıların golcü transferindeki 1 numaralı isimse Monaco'nun dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Cimbom, Falcao transferini bitirmeye çok yakın olduğu ve 33 yaşındaki golcüyle 3 yıl için 5.5 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Ancak Sky Sport'ta yer alan haberde, Falcao'nun ocak ayında Çin'e gideceği ve Kolombiyalı yıldızın Çin ihtimalini ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor

Sarı-kırmızılı taraftarların moralini bozan bu haber sonrası Monaco Başkanı Oleg Petrov da Falcao ile ilgili AFP'ye açıklamalarda bulundu.

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