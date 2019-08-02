02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da gündem forvet transferi. Radamel Falcao transferini bitirmek için bütün imkanlarını zorlayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi yapmayı daha planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.08.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 19:41
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