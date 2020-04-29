29 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

Gelecek sezonun bütçesinde 10 milyon Euro azalmaya gitmeleri gerektiğini açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu kapsamda bonservisi elinde olan oyunculara yönelinmesini istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yuto Nagatomo'nun mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Fenerbahçe'nin de istediği Caner Erkin'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:37
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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor.

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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Ç. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin

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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor.

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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe de ciddi biçimde ilgileniyor.

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Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

1 milyon 750 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin Euro'yu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

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