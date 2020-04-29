Galatasaray'dan transferde Caner Erkin hamlesi

Gelecek sezonun bütçesinde 10 milyon Euro azalmaya gitmeleri gerektiğini açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu kapsamda bonservisi elinde olan oyunculara yönelinmesini istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yuto Nagatomo'nun mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Fenerbahçe'nin de istediği Caner Erkin'i gündemine aldı. İşte detaylar...