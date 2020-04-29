29 Nisan 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada kulüpleri derinden etkilerken, her kılüp mali anlamda tedbirler almaya başldaı. Süper Lig'de de Galatasaray'ın, kadrosundaki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Verilen arada transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, futbolcu arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Jose Sosa, Melo ve Atiba karışımı olarak belirtilen genç oyuncuyu yakın markaja aldı. İşte detaylar...
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