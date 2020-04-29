29 Nisan 2020, Çarşamba

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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada kulüpleri derinden etkilerken, her kılüp mali anlamda tedbirler almaya başldaı. Süper Lig'de de Galatasaray'ın, kadrosundaki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Verilen arada transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, futbolcu arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Jose Sosa, Melo ve Atiba karışımı olarak belirtilen genç oyuncuyu yakın markaja aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:49
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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, karantina günlerinde genç ve potansiyelli oyuncuları takip etmeye devam ediyor.

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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

Sezon sonunda birçok isimle yolları ayırması beklenen Galatasaray'da öne çıkan isimler ile ilgili de girişimler sıklaştırılacak....

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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

OYUNCU ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Lemina ve Jean Michael Seri'nin ayrılma ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i hem ön libero hem de 8 numara oynayacak bir oyuncu arayışlarına itti.

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Fatih Terim'den orta sahaya dinamo! Transfer Hollanda'dan geliyor

Tecrübeli teknik adam, Atiba ve Jose Sosa'nın karışımı olan aynı zamanda Felipe Melo gibi golcü bir isim arıyordu.

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