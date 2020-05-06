06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan Galatasaray, transferde büyük bir atağa kalkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminin başlamasıyla birlikte 7 isimle sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:45
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Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer stratejisini belirleyen Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak.

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Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Hürriyet'te yer alan habere göre önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.

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Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı da hemen renklerine bağlama hedefinde.

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Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.

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Galatasaray'dan transferde büyük atak! Tam 7 isim...

Takımda bir sonraki hedef ise gösterdikleri performansla Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın durumu olacak...

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