21 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! "Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı..."

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u ağırladı ve sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirirken, sarı-kırmızılı takımın ihtiyaçlarına dikkat çekti. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:14
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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı...

SERKAN KORKMAZ - ŞÖYLE BÖYLE

Kovid illetini "ağır" geçirip 10 kilodan fazla kaybeden Babel, Galatasaray'ın bir numaralı santrforu. Diagne'den eksiği yok, fazlası var. Beğenseniz de, beğenmeseniz de şu gerçeği de görmek lazım; Donk da en az Babel kadar Galatasaray'ın ideal 11 oyuncusu konumunda. Bu iki gerçek, Galatasaray'ın kadro kalitesine dair net bir fikir veriyor.

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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı...

Donk, yıllardır, eldeki en iyi stoper ve eldeki en iyi defansif orta saha durumunda. Galatasaray takımı, bu kadar pahalı ve maliyetli bir oyuncu grubu olmasına rağmen, taraftarı tarafından son derece vasat bir kadro olarak görülüyor.

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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı...

Takımın ideal 11'inde ilk sıraya (elbette ki) dün akşam sahalara dönen Muslera'yı koyarım. Sol bekse Saracchi'den çok daha özellikli bulduğum Emre Taşdemir olmalı zannımca. Eldeki en iyi stoper ikilisi (açık ara) Donk ile Marcao... Sağ bek zorunlu olarak Linnes...

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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı...

Orta sahadaki alternatifsiz isim; Taylan... İleride; solda Arda, sağdaysa Feghouli... Arada sırada saman alevi gibi parlayan Belhanda'yı da (mecburen) yazarsak, Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacının İrfan Can gibi bir orta saha olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

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Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı...

İkinci sırayı ya santrfor alır ya da sağ bek. Çok önemli bir oyuncu olsa da taraftarca çok sevilse de Onyekuru transferi bana göre çok manasız. Hele hele transfer yapabilmek için taraftardan bağış toplamak zorunda kalınmışken.

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