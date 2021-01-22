22 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer harekatı! Bombalar peş peşe patlıyor

Ara transfer döneminde henüz sessizliğini bozmayan Galatasaray'da, transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılarda yönetim yapılacak takviyeler için kolları sıvadı. Cimbom, Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:14
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