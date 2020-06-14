Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Cuma günü oynanan mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe 3 puanı 2-1 ile almıştı. Dün oynanan karşılaşmalarda ise Başakşehir 2-0, Kasımpaşa ise 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ise kendi evinde rakibi Antalyaspor'a 2-1 ile boyun eğmişti.