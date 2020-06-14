14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Gelecek sezon kadrosunu yapılandırma konusunda birçok isimle dirsek temasında olan Galatasaray'ın Lyle Taylor'la ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılardan teklif aldıktan sonra Lyle Taylor'dan kulübüne flaş bir hareket geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 14:55
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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Verilen uzun aranın ardından Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Cuma günü oynanan mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe 3 puanı 2-1 ile almıştı. Dün oynanan karşılaşmalarda ise Başakşehir 2-0, Kasımpaşa ise 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ise kendi evinde rakibi Antalyaspor'a 2-1 ile boyun eğmişti.

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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Galatasaray ise bugün sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile saat 21.00'da karşılaşacak.

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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Zirve takibini sürdürmek isteyen Aslan, Rize'den 3 puan çıkarmak isterken gelecek sezon için de hesaplarını yapmaya başladı.

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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı ve kulübüne rest çekti! O isim...

Özellikle son günlerde transferde oldukça hareketli günler geçirken sarı-kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, flaş bir isim ortaya atılmıştı.

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