Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın transfer listesinde olan futbolcudan sarı-kırmızılılara müjde gibi bir haber geldi. Yıldız ismin kulübüyla masaya oturduğu ve sözleşmesinin feshi için anlaştığı iddia edildi. İşte o isim ve transferdeki gelişmeler...