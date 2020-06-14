14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın transfer listesinde olan futbolcudan sarı-kırmızılılara müjde gibi bir haber geldi. Yıldız ismin kulübüyla masaya oturduğu ve sözleşmesinin feshi için anlaştığı iddia edildi. İşte o isim ve transferdeki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 11:13
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'e verilen corona virüsü salgını arasında yeni sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray, listesine sürpriz bir ismi almıştı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Sarı-kırmızılı teknik heyet, takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu elde tutamaması durumunda alternatifini de belirlemişti.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

O isimden Galatasaray'a müjde geldi. İşte Cezayir basınında çıkan haberin detayları...

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili, yönetimle görüşme yaparak sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi

Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, futbolcunun adının Asya Şampiyonlar Ligi'nin kalan karşılaşmaları için listeden çıkartılmasının ayrılık söylentilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

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