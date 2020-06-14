Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezonun hazırlığını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Radamel Falcao'nun vatandaşını gündemine aldı. Fakat Cimbom'un transferde dev bir rakibi var. İşte o isim ve transferdeki dev rakip...

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 17:18 ABONE OL