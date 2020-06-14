14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, öbür yandan gelecek sezonun hazırlığını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Radamel Falcao'nun vatandaşını gündemine aldı. Fakat Cimbom'un transferde dev bir rakibi var. İşte o isim ve transferdeki dev rakip...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 17:18
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Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Galatasaray, transferde vites yükseltti... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Cimbom, bir yandan 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, diğer yandan da transfer için kolları sıvadı.

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Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarını sürdüren Aslan'ın hedefinde Kolombiyalı yıldız var.

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Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Sezonun sona ermesiyle beraber Brezilyalı futbolcu Mariano'nun sözleşmesi bitiyor ve Süper Lig devi, Mariano ile yola devam etmeme kararı aldı.

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Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Bu bağlamda bir sağ bek arayışında olan Galatasaray'ın, Atletico Madrid'de oynayan yıldız isme kancayı attığı ifade edildi.

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Falcao'nun vatandaşı Galatasaray'a! Transferde dev rakip

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların transferi için devreye girdiği isim Kolombiyalı Santiago Arias.

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