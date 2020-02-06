06 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılarda dünya yıldızı yeniden gündemde. Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağı belirtildi.
Giriş Tarihi: 06.02.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 01:41
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