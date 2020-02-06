06 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılarda dünya yıldızı yeniden gündemde. Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 01:41
  • 1
  • 9
Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.

  • 2
  • 9
Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar, birkaç senedir gündeme gelen Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor.

  • 3
  • 9
Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Galatasaray'ın Shaqiri sevdası gelecek sezona da sirayet etti. Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu Galatasaray'ın girişimde bulunacağı iddia edildi.

  • 4
  • 9
Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Shaqiri, geçtiğimiz aylarda daha oynamak istemediğini belirtirken, yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi.

  • 5
  • 9
Galatasaray'dan transfer bombası! Böyle duyurdular...

Shaqiri ile ismi geçen kulüpler arasında Galatasaray da yer alırken, İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör