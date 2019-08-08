08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadeleler verecek sarı-kırmızılılarda kadroya önemli isimler dahil ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise yönetime kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini iletti. İşte Galatasaray'daki son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 09:33
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Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarında atağa kalktı.

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Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u yenerek müzesine bir kupa daha ekleyen Cimbom, ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi.

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Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimler de netlik kazandı.

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Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

İşte Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve kadroda düşünülmeyen isimler...

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Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Galatasaray'da, transferi bir süredir merak konusu olan Senegalli forvet Mbaye Diagne bugün İngitlere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satılacak.

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