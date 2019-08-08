Galatasaray'dan transfer bombası! 3 transfer 4 ayrılık...

Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadeleler verecek sarı-kırmızılılarda kadroya önemli isimler dahil ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise yönetime kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini iletti. İşte Galatasaray'daki son transfer gelişmeleri...