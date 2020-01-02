Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da bu isimler istenilen katkıyı sağlayamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişimlerin olacağının sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılıların stoperde vazgeçilmez ismi Luyindama sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Cimbom'da elde sadece stoper tabanlı Marcao ve Ahmet Çalık kalırken, Ahmet'in yetersiz performansından sonra Donk stoper mevkisinde oynamaya başlamıştı. Bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim geldi. İşte o sürpriz isim ve transferdeki Falcao detayı...