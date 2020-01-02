02 Ocak 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da bu isimler istenilen katkıyı sağlayamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişimlerin olacağının sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılıların stoperde vazgeçilmez ismi Luyindama sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Cimbom'da elde sadece stoper tabanlı Marcao ve Ahmet Çalık kalırken, Ahmet'in yetersiz performansından sonra Donk stoper mevkisinde oynamaya başlamıştı. Bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim geldi. İşte o sürpriz isim ve transferdeki Falcao detayı...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:03
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...