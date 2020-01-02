02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da bu isimler istenilen katkıyı sağlayamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmiş ve büyük değişimlerin olacağının sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılıların stoperde vazgeçilmez ismi Luyindama sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Cimbom'da elde sadece stoper tabanlı Marcao ve Ahmet Çalık kalırken, Ahmet'in yetersiz performansından sonra Donk stoper mevkisinde oynamaya başlamıştı. Bu bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim geldi. İşte o sürpriz isim ve transferdeki Falcao detayı...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:03
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Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Ocak ayı transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler netleşti.

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Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Sarı-kırmızılılar ara transferde önceliğini ligin ilk yarısında sakatlanan oyuncuların yerini doldurmaya verecek. Bu doğrultuda özellikle bir forvet ve stoper transferi yapılacak.

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Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Galatasaray'da sakatlığı ile teknik heyeti üzen Luyindama'nın yerine adaylar belirlenmişti. Bunlar içerisinde sürpriz bir futbolcuya da yer verildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray, Luyindama'nın ağır sakatlığı sonrası savunmaya çareler ararken, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Sampdorialı Jeison Murillo, sarı-kırmızılıların gündemine oturdu.

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Galatasaray'da sürpriz transfer ve Falcao detayı...

Cimbom'un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023'e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim'in, İtalya'daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.

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