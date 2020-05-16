16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, kariyerine Roma'da devam eden Mert Çetin'i gündemine almıştı. 23 yaşındaki oyuncu hakkında flaş gelişmeler yaşanırken, 3 İtalyan kulübü de talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:33
ABONE OL
  • 1
  • 14
Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Bir transfer klasiği olan Galatasaray - Fenerbahçe çekişmeleri, bu sezon corona virüsü salgını sonrası lige verilen ara nedeniyle erkenden başladı.

  • 2
  • 14
Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Mert Çetin için sarı-lacivertliler de devreye girmişti.

  • 3
  • 14
Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Gelecek sezon birçok bölgeye transfer yapmayı ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Çetin için girişimlere başlamıştı.

  • 4
  • 14
Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Ancak iki Süper Lig devinin de satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planladığı Çetin için kötü haber geldi.

  • 5
  • 14
Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

ÜÇ YENİ TALİP

Bu sezon Napoli karşılaşmasında gösterdiği performansla İtalya'dan da birçok ekibi peşine takan 23 yaşındaki stopere 3 talip daha çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör