Roma Mert Çetin hakkında kararını verdi! Transfer...

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, kariyerine Roma'da devam eden Mert Çetin'i gündemine almıştı. 23 yaşındaki oyuncu hakkında flaş gelişmeler yaşanırken, 3 İtalyan kulübü de talip oldu. İşte detaylar...