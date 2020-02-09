09 Şubat 2020, Pazar

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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamaları için şifreyi belirtledi! Deneyimli teknik adam, üst üste 3. şampiyonluk için oyuncularıyla görüşerek onları motive etmeyi eksik etmiyor. Terim, Süper Lig'de kalan 14 hafta için rotayı çizdi ve oyuncularına şampiyon olmak için gereken puan hedefini duyurdu...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 16:04
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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Galatasaray'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı kulüpte Sivasspor'a yakınlaşmanın hesapları yapılıyor.

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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Sarı kırımızılı teknik direktör özellikle Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Feghouli'ye şampiyonluk motivasyonu aşılarken, bu oyunculara kritik maçlarda öne çıkmaları gerektiğini dile getiriyor.

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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanılan Alanyaspor karşılaşmasından mağlubiyetle dönen sarı kırmızılılarda fatura formsuz isimlere kesilirken, bunun 1. sırasında Younes Belhanda bulunuyordu.

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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Terim, daha önce sıkça savunduğu Belhanda konusunda bu kez ısrarcı olmayacağı ve takım bütünlüğünü bozmasına izin vermeyeceği aktarıldı.

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Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Öte yandan Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı özel toplantıda öenmli bir tahminde bulundu. Sarı kırmızılı teknik direktör, olası şampiyonluğa ilişkin konuştu.

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