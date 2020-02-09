Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamaları için şifreyi belirtledi! Deneyimli teknik adam, üst üste 3. şampiyonluk için oyuncularıyla görüşerek onları motive etmeyi eksik etmiyor. Terim, Süper Lig'de kalan 14 hafta için rotayı çizdi ve oyuncularına şampiyon olmak için gereken puan hedefini duyurdu...