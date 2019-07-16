16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi, Galatasaray Kulubü'nün Emre Mor transferinde kendilerini saf dışı bırakmak istediklerini iddia etmiş ve konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Transferi yılan hikayesine dönen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 11:02
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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Emre Mor transferinde büyük bir krizle karşılaşmıştı.

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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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