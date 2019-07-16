16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a Emre Mor transferinde büyük müjde!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi, Galatasaray Kulubü'nün Emre Mor transferinde kendilerini saf dışı bırakmak istediklerini iddia etmiş ve konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Transferi yılan hikayesine dönen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 11:02
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