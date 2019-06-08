Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin önerdiği iki yıldız ismin transferini bitirmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 14:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





