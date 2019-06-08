08 Haziran 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin önerdiği iki yıldız ismin transferini bitirmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 14:55
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ile yola devam etmeyecek olan Cimbom'da Henry Onyekuru için tüm şartlar zorlanacak.

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