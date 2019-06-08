08 Haziran 2019, Cumartesi
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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran Arda Turan gelişmesi yaşanıyor. Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona, yıldız oyuncuyu satış listesine koydu. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Galatasaray detayı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 15:40
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