08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran Arda Turan gelişmesi yaşanıyor. Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona, yıldız oyuncuyu satış listesine koydu. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Galatasaray detayı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 15:40
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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Medipol Başakşehir'le kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan ile ilgili İspanyol basını bugün dikkat çeken bir haberi manşetine taşıdı.

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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arda'nın bonservisini elinde bulunduran Barcelona, tecrübeli oyuncuyu satmak istiyor.

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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Katalan ekibinin yaklaşık 40 milyon euroya transfer ettiği 32 yaşındaki tecrübeli isimden para kazanmak istediği ifade edildi.

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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Haberin detayında ise Arda Turan'ın kariyerini eski takımı Galatasaray'da noktalamak istediğine vurgu yapıldı.

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Arda Turan transferi için kararını verdi! Galatasaray...

Öte yandan yıldız futbolcuyu satış hakkını elinde bulunduran Barcelona'nın sözleşme gereği, oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'e yüzde 25 pay vereceği hatırlatıldı.

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