04 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

Atakaş Hatayspor ile oynayacağı mücadelerini hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dev transfer operasyonunu başlattı. Devre arasında gerekli bölgelere takviyeleri gerçekleştirerek 23. şampiyonluğuna ulaşmayı planlayan Cimbom, 3 yıldız ismin transferi için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika GS haberleri

Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:17
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arası için yeniden kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

2. sıraya yükselen ve de şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, son olarak Rize deplasmanında 7 eksikle sahadaydı.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

HENRY ONYEKURU HAZIR

Monaco'da yeterli şansı bulmayan ve Fenerbahçe dahil birçok talibi bulunan Henry Onyekuru, Galatasaray ile her konuda anlaştı.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 yıldız isim... | Son dakika GS haberleri

Nijeryalı oyuncu bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon da düzenli oynayacağı bir takıma katılmak isterken sarı-kırmızılılardan gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti.

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