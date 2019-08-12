12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, haciz şoku yaşanıyor. Eski başkan Dursun Özbek, 8 milyon TL'lik alacağı için kulübe haciz gönderdi. İşte Özbek'in haciz koydurduğu Galatasaray'ın GS Store dahil o gelirleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 11:00
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Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

Dursun Özbek'in avukatı Salih Çelen'in yürüttüğü işlemler sonucunda Sportif A.Ş'deki 5.6 milyon TL değerindeki hisselere haciz geldi.

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Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

8 milyon TL'lik borcun 5.5 milyonu ana para, geri kalanı faiz.

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Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

Galatasaray'da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek'in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı.

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Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

Özbek'in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL'lik alacağını hacze çevirdi.

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Galatasaray'a haciz şoku! Dursun Özbek...

Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

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