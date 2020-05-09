09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

Transfer döneminde ismi Galatasaray dahil birçok takımla anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada İtalya'da mutlu olduğunu dile getirerek transfere kapıyı kapattı. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 19:23
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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ben bir oyun kurucuyum, Almanya'da da bu rolde oynadım. 10 numara, çocukluğumdan beri benim favori numaram.

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

Milan'a geldiğimde biraz zorlandım. Yeni bir dil konuşmalıydım ancak çok çalıştım. Öğrenmek 1.5 yılımı aldı ve hala da iyi öğrenmek için çalışmaya devam ediyorum.

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

İTALYA'DA MUTLUYUM

İtalya'da kendimi rahat hissediyorum. Güzel bir ülke, Türkiye'de olduğu gibi sıcak insanlar var.

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a kötü haber

Atalanta'ya attığım gol çok önemliydi, unutmam. İtalya Kupası'nda Torino ile oynadığımız maçta da yedek kulübesinden girdim ve maçı değiştirdim. Ama önemli olan kazanmaktı, harika bir gündü.

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