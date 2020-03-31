31 Mart 2020, Salı
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Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in taburcu olması..."
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19), ülkemizi de etkisi altına almıştı. Galatasaray'da da yapılan tetkikler sonucunda Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim'de corona virüsü tespit edilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, olduğu tedavi sonucunda taburcu olmuş ve bu haber sarı-kırmızılı cephede sevinçle karşılanmıştı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da konu ile alakalı olarak katıldığı bir programda açıklamarda bulundu. İşte detaylar...
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