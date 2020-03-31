31 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in taburcu olması..."

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19), ülkemizi de etkisi altına almıştı. Galatasaray'da da yapılan tetkikler sonucunda Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim'de corona virüsü tespit edilmişti. Teknik direktör Fatih Terim, olduğu tedavi sonucunda taburcu olmuş ve bu haber sarı-kırmızılı cephede sevinçle karşılanmıştı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da konu ile alakalı olarak katıldığı bir programda açıklamarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:02
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Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması...

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan İmparator, 14 gün süre boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

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Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması...

Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.

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Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması...

İLK 4 GÜN NASILDI?
1. Gün - Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2. Gün - Özel bir hastanede karantina altına alındı.
3. Gün - "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.
4. Gün - Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

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Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması...

GÜZEL HABERLER GELDİ
5. Gün - Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6. Gün - Spor Arena'ya konuşan Rıza Çalımbay, öksürük şikayetinin bittiğini açıkladı.
7. Gün - Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı.
8. Gün - Hastaneden taburcu oldu.

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Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması...

Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu.

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