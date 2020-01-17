17 Ocak 2020, Cuma

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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ligin ilk yarısında sürekli ocak ayı transfer dönemini işaret etmesinin ardından Galatasaray'da büyük bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılılar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da lisansları çıkarıldı. Galatasaray'da Ryan Babel ise takımdan ayrılarak Ajax'ın yolunu tuttu. Ligin ilk maçında Denizlispor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı kazanmak istiyor. Seyircisi önünde karşılaşmanın mutlak favorisi olan Aslan'da, Fatih Terim'in nasıl bir 11 tercih edeceği de merak konusuydu. İşte Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesi yaşananlar ve muhtemel 11...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 17:30
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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp, hem ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak hem de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak zirveyle puan farkını kapatmak.

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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Transfer döneminde takımda yenilemeye giden Galatasaray'da Onyekuru hastalığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transfer Saracchi'nin ise Denizlispor maçı öncesi lisansı çıkartıldı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen Martin Linnes ve Emre Akbaba da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında iki ismi de ilk 11'de başlatmıştı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçında 11'de kimlerin olacağı merak edilirken Fatih Terim iki bölge hariç kararını verdi. Tecrübeli teknik adam sağ bek ve sol kanat için halen karar verebilmiş değil.

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Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Sol bekte Martin Linnes'i değerlendirecek olan Terim, sağ bek konusunda Şener ve Mariano arasında kararını verebilmiş değil. Galatasaray'da sol kanatta da kimin oynayacağı merak konusuyken ilk tercih Ömer Bayram...

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