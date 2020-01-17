Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ligin ilk yarısında sürekli ocak ayı transfer dönemini işaret etmesinin ardından Galatasaray'da büyük bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılılar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da lisansları çıkarıldı. Galatasaray'da Ryan Babel ise takımdan ayrılarak Ajax'ın yolunu tuttu. Ligin ilk maçında Denizlispor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı kazanmak istiyor. Seyircisi önünde karşılaşmanın mutlak favorisi olan Aslan'da, Fatih Terim'in nasıl bir 11 tercih edeceği de merak konusuydu. İşte Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesi yaşananlar ve muhtemel 11...