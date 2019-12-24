24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat transferine yoğunlaştı. Dikine gidebilen bir oyuncu arayan Cimbom, Süper Lig'de de forma giyen yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:35
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Süper Lig'de son iki senenin şampiyonu Galatasaray, bu sezon kanatlardan hiç verim alamıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Yaz transfer döneminde Babel, Emre Mor ve Jimmy Durmaz'ı renklerine katan Cimbom, dikine gidebilen bir kanat oyuncusunu mumla arıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Sarı-kırmızılı ekibin gündemine giren bir başka isim ise Bilal Başacıkoğlu.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Büyük umutlarla geldiği Kayseri'de beklenilen seviyeye gelemeyen 24 yaşındaki futbolcu yüksek hızıyla tanınıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor

Bonservisi elinde olan Bilal, Cimbom'a önerildi, teknik direktör Fatih Terim'in son kararı bekleniyor.

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