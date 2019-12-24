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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bedelsiz geliyor
Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat transferine yoğunlaştı. Dikine gidebilen bir oyuncu arayan Cimbom, Süper Lig'de de forma giyen yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:35
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