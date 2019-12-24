24 Aralık 2019, Salı

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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

Kiralık gitttiği Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Bu erken ayrılığa karşın Brugge, kiralama bedelinin tamamını G.Saray'a ödeyecek. Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray'ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:29
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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

G.Saray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ligin ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması giyecek.

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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

Belçika temsilcisi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu ile yolları ayırma kararı almıştı.

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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

G.saray ise Brugge'ün bu kararına "Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın" yanıtı verirken Belçika ekibi de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul etti.

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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

Hürriyet'in haberine göre, Brugge'ün sezon sonunu beklemeden ayrılık kararı aldığı Diagne'nin ise Galatasaray'a dönmesi kesinleşti.

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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

ASLAN ARTIK ÇİFT FORVET

Bu gelişmeler üzerine oyuncnun menajeri Claudio Druetta İstanbul'a geldi.

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