Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi

Kiralık gitttiği Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Bu erken ayrılığa karşın Brugge, kiralama bedelinin tamamını G.Saray'a ödeyecek. Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray'ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak.