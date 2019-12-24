24 Aralık 2019, Salı
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Diagne yeniden Galatasaray'da! Yönetim onayı verdi
Kiralık gitttiği Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri dönüş isteği, oyuncunun piyasa değerinin düşmemesi için sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul edildi. Bu erken ayrılığa karşın Brugge, kiralama bedelinin tamamını G.Saray'a ödeyecek. Böylece ligin 2.yarısında Galatasaray'ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:29
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