Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile her konuda anlaşmış ve ön protokol imzalamıştı. Ancak ezeli rakip Fenerbahçe devreye girip Mert Hakan'ı kadrosuna kattı. Kanarya'nın daha fazla teklif vermesi üzerine Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen Mert Hakan konusunda Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar...