26 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile her konuda anlaşmış ve ön protokol imzalamıştı. Ancak ezeli rakip Fenerbahçe devreye girip Mert Hakan'ı kadrosuna kattı. Kanarya'nın daha fazla teklif vermesi üzerine Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen Mert Hakan konusunda Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 11:38
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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR
Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.

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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

5 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT DAVASI
Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.

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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI
Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.

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Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...

CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ
Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı.

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