03 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...
Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 03.07.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 17:43
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"