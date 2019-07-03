Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.