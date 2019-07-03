03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 17:43
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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray, bombaları peş peşe patlatıyor...

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Aslan, Şampiyonlar Ligi için de rotasyonu bol ve kaliteli bir takım için çalışmalarını tamamlamak üzere...

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Bu çalışmalar dahilinde hamleler de peş peşe yapılırken adı daha önce hiç gündeme gelmeyen bir ismin transferinde sona yaklaşıldı. İşte o isim, transfer süreci ve ayrıntılar...

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Vedat Muriç için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 milyon 750 bin Euro teklif etmişti.

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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Vedat Muriç derken...

Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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