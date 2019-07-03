03 Temmuz 2019, Çarşamba

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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki oyuncular ile bir bir görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar, transferde büyük ilerleme kaydetti. Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a İspanya'dan flaş bir transfer itirafı geldi. İşte sürpriz transfe gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 19:43
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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam eden Galatasaray, birçok isim ile temas halinde.

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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

3 kulvarda mücadele edecek iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, hummalı bir çalışma içinde.

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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Şimdiye kadar 5 ismi kadrosuna katan Cimbom, transferde ayağını gazdan çekmiyor.

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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Ever Banega transferinde oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldızın kulübü Sevilla'nın açıklamaları transferde engel teşkil etti.

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