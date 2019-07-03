03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Emre Mor'dan transfer mesajı! Galatasaray'da oynamak istiyorum
Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki oyuncular ile bir bir görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar, transferde büyük ilerleme kaydetti. Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a İspanya'dan flaş bir transfer itirafı geldi. İşte sürpriz transfe gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 19:43
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