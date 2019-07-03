03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcunun transferinden vazgeçmek üzere. İşte kararın nedeni...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 15:06
  • 1
  • 12
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere...

  • 2
  • 12
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Sarı-Kırmızılılar şimdiye dek 5 transferi resmen duyurmuştu.

  • 3
  • 12
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Galatasaray Adem Büyük, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener'i resmen kadrosuna kattı.

  • 4
  • 12
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Aslan'da son olarak Yusuf Erdoğan'ın açıklanması bekleniyordu.

  • 5
  • 12
Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Yusuf Erdoğan, Bursaspor'dan parasını alamadığı gerekçesi ile sözleşme feshi için TFF'ye başvurmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör