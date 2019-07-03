Galatasaray o ismin transferinden vazgeçiyor! İşte sebebi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcunun transferinden vazgeçmek üzere. İşte kararın nedeni...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





