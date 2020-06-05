05 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Sezonun bitime 8 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yönetim yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de takıma görmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 06:38
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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alacak.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Cimbom, dış transferde de ince eleyip sık dokuyacak.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Diğer kulüpler gibi corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi zarardan etkilenen Aslan, önceliği yerli transferine verdi.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak

Takımdaki Türk oyuncu sayısının artırmayı hedefleyen Galatasaray, birçok yerli isimle temas kurarken, sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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