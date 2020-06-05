05 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Transfer politikasında da bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılar, gündemine 21 yaşındaki Osman Bukari'yi aldı. İşte Cimbom'un listesindeki genç yıldızla ilgili o haber ve genç yıldız için yaptığı o teklif...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:58
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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada, transfer için belirlediği isimler üzerinden yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray, artık genç isimleri kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok kez dile getirdiği genç oyuncu transferi konusunda ilerleme kaydeden sarı-kırmızılı takım, listesine aldığı yıldız isim için harekete geçiyor.

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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray, bir süredir kulübün gündeminde olan orta saha oyuncusu Osman Bukari için teklifini hazırladığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Sarı-kırmızılı yönetim, Slovak ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Bukari için kulübüne 500 bin Euro bonservis bedeli önermeye karar verdi.

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Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Sağ kanatta forma giyen genç oyuncu için görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

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