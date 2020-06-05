Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Transfer politikasında da bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılar, gündemine 21 yaşındaki Osman Bukari'yi aldı. İşte Cimbom'un listesindeki genç yıldızla ilgili o haber ve genç yıldız için yaptığı o teklif...