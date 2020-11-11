Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunun seçim kararı almasına rağmen ara transfer dönemi çalışmalarında hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:35 ABONE OL