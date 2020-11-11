11 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunun seçim kararı almasına rağmen ara transfer dönemi çalışmalarında hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:35
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 16 puanla 3. sırada geçen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Sarı-kırmızılı kulüp seçime gitme kararı alırken, yönetim kurulu oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Cimbom'da Burak Elmas ve Metin Öztürk başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isimler olurken, Öztürk A Spor'a yaptığı açıklamada "Fatih Terim ile çalışmak üstünüzdeki yükün yüzde 60'ını alır. Terim varken sadece finansla uğraşmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Menajerinden randevu alındı

Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulunun aldığı kararın ardından seçim heyecanı başlarken, yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi.

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