Galatasaray’dan sol bek harekatı! Yaz transfer döneminde olmadı ocakta geliyor

Galatasaray yaz transfer döneminin sonuna doğru bir sol bek kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Sarı-kırmızılılar Patrick van Aanholt'la yollarını ayıramayınca sol bek transferi yatmıştı. Hollandalı oyuncunun performansından memnun olmayan sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde ilk hedefi bir sol bek kadrosuna katmak. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Roma forması giyen Matias Vina'yı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Vina'nın transferini istediği gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılıların devre arasında bu transferi bitirmeye uğraşacağı ifade edildi. Uruguaylı sol bek bu sezon Roma formasıyla 2 maçta forma giydi ve 46 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki Matias Vina'nın Roma ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor