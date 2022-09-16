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Galatasaray’dan sol bek harekatı! Yaz transfer döneminde olmadı ocakta geliyor

Galatasaray’dan sol bek harekatı! Yaz transfer döneminde olmadı ocakta geliyor

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Patrick van Aanholt'un yerine sol bek baksa da Hollandalı oyuncu ayrılmadığından dolayı o bölgeye transfer yapamamıştı. Galatasaray, yaz transfer döneminde takviye yapamadığı sol bek bölgesini, kış transfer döneminde gerçekleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İşte o isim... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 10:21
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Galatasaray’dan sol bek harekatı! Yaz transfer döneminde olmadı ocakta geliyor

Galatasaray yaz transfer döneminin sonuna doğru bir sol bek kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

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