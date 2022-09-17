GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde gerçek ortaya çıktı! PSG çaresiz kaldı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin, transfer sürecinin detayları belli oldu. Sarı kırmızılıların Avrupa basınında da geniş yankı uyandıran transferiye ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre, PSG'nin, 29 yaşındaki golcüyle yollarını ayırmasının ardından büyük bir felaketten kurtulduğu ifade edildi. PSG'nin, Arjantinli oyuncuyu göndermek için çok istekli olduğu ve transferin son gününde amacına ulaştığı belirtildi. Galatasaray'ın, Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen tek takım olduğu ve PSG'nin bu transferde çaresiz kaldığı vurgulandı. Yine de transferin kolay olmadığı ancak Icardi'nin sonunda bavullarını toplayarak takımdan ayrıldığı kaydedildi.