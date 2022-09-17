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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde gerçek ortaya çıktı! PSG çaresiz kaldı

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde gerçek ortaya çıktı! PSG çaresiz kaldı

Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde Fransa Ligi takımlarından PSG'de forma giyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılıların büyük yankı uyandıran transferinin detayları belli oldu. Fransız basını, yıldız golcünün transfer sürecini flaş sözlerle açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yayın Tarihi: 17.09.2022- 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022- 10:07
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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi transferinde gerçek ortaya çıktı! PSG çaresiz kaldı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransız devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin, transfer sürecinin detayları belli oldu.

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