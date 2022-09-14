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Galatasaray’dan sezon sonu transfer bombası! Sözleşmesi bitecek olan yıldız için devreye girildi

Galatasaray’dan sezon sonu transfer bombası! Sözleşmesi bitecek olan yıldız için devreye girildi

Galatasaray haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimler dahil ederek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'daki görkemli günlerine geri dönmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuya parçalı formayı giydirmek istiyor. İşte Aslan'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 10:11
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Galatasaray’dan sezon sonu transfer bombası! Sözleşmesi bitecek olan yıldız için devreye girildi

Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan başkan Dursun Özbek ve yönetim, kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor.

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