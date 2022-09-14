Galatasaray’dan sezon sonu transfer bombası! Sözleşmesi bitecek olan yıldız için devreye girildi

Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan başkan Dursun Özbek ve yönetim, kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek.