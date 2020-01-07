07 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Devre arası transfer döneminin ilk günlerinde Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi gibi isimleri kadrosuna dahil ederek sol kanadı tamamen yenileyen Galatasaray'da diğer eksik bölgeleri tamamlamak için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Taraftarlarla arası bir türlü düzelemeyen Younes Belhanda'ya uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkaracak sarı-kırmızılı ekipte, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. Faslı futbolcunun takımdan ayrılması durumunda bir dönem Beşiktaş forması giyen isim, Fatih Terim onaylarsa parçalıyı giyecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 08:06
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Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer aldı.

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Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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