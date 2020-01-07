Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...

Devre arası transfer döneminin ilk günlerinde Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi gibi isimleri kadrosuna dahil ederek sol kanadı tamamen yenileyen Galatasaray'da diğer eksik bölgeleri tamamlamak için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Taraftarlarla arası bir türlü düzelemeyen Younes Belhanda'ya uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkaracak sarı-kırmızılı ekipte, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. Faslı futbolcunun takımdan ayrılması durumunda bir dönem Beşiktaş forması giyen isim, Fatih Terim onaylarsa parçalıyı giyecek. İşte detaylar...