07 Ocak 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...
Devre arasına hızlı giriş yapan Galatasaray'da yaprak dökümü de başladı. Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da verim alınamayan ve Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte Terim'in kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Giriş Tarihi: 07.01.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:32
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...