07 Ocak 2020, Salı

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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Devre arasına hızlı giriş yapan Galatasaray'da yaprak dökümü de başladı. Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da verim alınamayan ve Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte Terim'in kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:32
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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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