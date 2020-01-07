Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...

Devre arasına hızlı giriş yapan Galatasaray'da yaprak dökümü de başladı. Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da verim alınamayan ve Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte Terim'in kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri