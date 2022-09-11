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Galatasaray’da sol bek transferi devre arasına kaldı! İşte listedeki isimler

Galatasaray’da sol bek transferi devre arasına kaldı! İşte listedeki isimler

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaparak Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, transferin son gününde sol bek transferi için uğraşsa da netice alamadı. Sarı-kırmızılılarda devre arasında ilk hedef ise sol bek bölgesini güçlendirmek. Galatasaray'ın sol bek takviyesi için listesindeki isimler ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılıların sol bek transferi için ilgilendiği isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 12:50
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Galatasaray’da sol bek transferi devre arasına kaldı! İşte listedeki isimler

Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaparak kadrosuna önemli derecede güçlendirdi.

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