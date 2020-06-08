Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yola devam etmesi beklenmezken, Şener Özbayraklı ise sarı-kırmızılı formayla beklenilen performansı gösterememişti. Cimbom bu kapsamda sağ bek transferi arayışlarına başladı ve 3 aday belirledi. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:12 ABONE OL