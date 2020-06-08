08 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yola devam etmesi beklenmezken, Şener Özbayraklı ise sarı-kırmızılı formayla beklenilen performansı gösterememişti. Cimbom bu kapsamda sağ bek transferi arayışlarına başladı ve 3 aday belirledi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:12
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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Brezilyalı futbolcu Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen ve Şener Özbayraklı ile de yol ayrımında olan Galatasaray, sağ beke takviye için gaza bastı.

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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, bu mevki için üç futbolcu belirledi. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor.

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Galatasaray'dan sağ beke 3 aday! İşte o liste

Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı. 4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor.

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