08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Önümüzdeki sezon için transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, kadrosunda düşünmediği isimlerden yaklaşık 30 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michael Seri'nin takımına geri dönecek olması sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen Cimbom, Milan'ın Boşnak yıldızını sarı-kırmızılı renklere bonservisiyle bağlamanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:54
ABONE OL
  • 1
  • 12
Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da orta saha transfer için yoğun mesai harcanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, orta sahaya bir takviye daha yaparak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

  • 3
  • 12
Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta oynayan Rumen futbolcu Razvan Marin'le bir süredir ilgilenen Süper Lig devinin gündemine yeni bir isim girdi.

  • 4
  • 12
Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Jean Michael Seri'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip 8 numara için ses getirecek bir transfer planlıyor.

  • 5
  • 12
Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İtalyanın köklü ekiplerinden Milan'da istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki Boşnak maestro Rade Krunic için harekete geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör