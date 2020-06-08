Galatasaray'da Michael Seri'nin alternatifi belli oldu! Boşnak oyuncu...

Önümüzdeki sezon için transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, kadrosunda düşünmediği isimlerden yaklaşık 30 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michael Seri'nin takımına geri dönecek olması sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen Cimbom, Milan'ın Boşnak yıldızını sarı-kırmızılı renklere bonservisiyle bağlamanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...