08 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

Galatasaray'dan ligler başlamadan önce dev ödeme... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray Yönetimi, oyunculara dev ödeme yaparak onları mest etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:52
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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

Süper Lig'in yeniden başlamasına 4 gün kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi...

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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

Sarı kırmızılılar, şampiyonun belirleneceği son 8 maç öncesi futbolculara toplam 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 27 milyon TL) ödeme yaptı.

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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.

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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

Sarı kırmızılı yönetimin bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı.

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Galatasaray'dan dev ödeme! Yönetim oyuncuları mest etti

12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor.

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