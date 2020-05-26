Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalarını yürüten Galatasaray, iç ve dış transferler konusunda çeşitli kararlar almaya başlamıştı. Hasan Şaş'ın istifası sonrasında teknik ekipte açılan boşluk için kimin geleceği konuşulurken, efsane ismin Real Madrid'i reddedip Galatasaray'a geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:21 ABONE OL