26 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalarını yürüten Galatasaray, iç ve dış transferler konusunda çeşitli kararlar almaya başlamıştı. Hasan Şaş'ın istifası sonrasında teknik ekipte açılan boşluk için kimin geleceği konuşulurken, efsane ismin Real Madrid'i reddedip Galatasaray'a geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:21
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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

12 Haziran'da yeniden başlayacak lige iyi bir dönüş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Gündemin oldukça yoğun olduğu sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların son durumu, takıma katılacak takviyeler üzerine hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Bununla birlikte Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcısının kim olacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takıma uzun süre hizmet etmiş olan Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev çalım! Geliyor...

Hasan Şaş'ın ayrığılının ardından sarı-kırmızılı kurmaylar teknik ekibe katılacak yeni isim üzerinde yoğunlaştı.

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